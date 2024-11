HSV: Kuntz äußert sich zur Trainersuche

Stefan Kuntz will bei der Wahl eines Nachfolgers für den am heutigen Sonntag entlassenen Steffen Baumgart nichts überstürzen. Gegenüber ‚BildTV ‘sagte der Sportvorstand des Hamburger SV: „Es gibt besser keinen Zeitplan, dafür soll es der Richtige sein.“ Namen wollte Kuntz zudem nicht kommentieren. Dass der ehemalige Nationalcoach der Türkei selbst auf der Trainerbank Platz nimmt, schloss er unterdessen aus: „Ich werde auf gar keinen Fall Trainer werden. Das schließe ich komplett aus.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Rothosen hatten am heutigen Sonntagmittag die Trennung von Baumgart offiziell bekanntgegeben. Das gestrige 2:2-Unentschieden nach 2:0-Führung gegen den kriselnden FC Schalke 04 war die vierte Ligapartie in Folge, in der die Hamburger nicht gewinnen konnten. Auf Platz sieben beträgt der Rückstand auf Tabellenführer SC Paderborn dennoch nur drei Punkte. „Wir haben feststellen müssen“, sagte Kuntz weiter, „dass es besser ist, dass sich die Wege trennen, um die Ziele des HSV nicht zu gefährden.“ Gleichzeitig kündigte der 62-Jährige Veränderungen im Kader an: „Der eine oder andere weiß Bescheid, dass er im Winter gehen könnte.“