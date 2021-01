Kiel - Bayern: So seht ihr das DFB-Pokalspiel live

Im letzten Spiel der zweiten Runde des DFB-Pokals bekommt es Zweitligist Holstein Kiel mit dem amtierenden Pokalsieger Bayern München zu tun. Während die Störche im Duell David gegen Goliath auf die große Sensation hoffen, wollen sich die Bayern gegen den Außenseiter aus Kiel keine Blöße geben und den Weg in Richtung Titelverteidigung fortsetzen. Der Sieger der Partie wird in Runde drei am 2. Februar auf den SV Darmstadt 98 treffen.

Kiel vs. Bayern live im TV und im Live-Stream

Die Begegnung zwischen Kiel und dem FC Bayern findet am Mittwoch, den 13. Januar statt. Der Anstoß erfolgt planmäßig um 20:45 Uhr. Die ARD zeigt das Pokalduell live im Free-TV, die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr. Zuschauer ohne TV-Anschluss können die Partie auch online über die ARD-Mediathek im Live-Stream verfolgen. Auch Sky-Abonnenten können das Spiel live verfolgen. Der Bezahlsender übertragt ab 20:30 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Kommentator ist Wolff Fuss. Zudem kann das Spiel auch online über Sky Go gestreamt werden.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Kiel und den Bayern weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.