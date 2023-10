Simons kommentiert PSG-Gerüchte

Xavi Simons will sich aktuell überhaupt nicht mit einer möglichen Rückkehr zu Paris St. Germain im kommenden Sommer beschäftigen. Auf eine entsprechende Frage antwortete der 20-Jährige laut dem Journalisten Julien Froment: „Ich bin glücklich in Leipzig, ich denke an nichts anderes. Das ist eine sehr aufregende Saison.“ Simons ist noch bis zum Ende der aktuellen Spielzeit von PSG an RB Leipzig verliehen, eine Kaufoption existiert nicht.

Gerüchten zufolge gibt es allerdings eine mündliche Vereinbarung zwischen beiden Klubs. Demnach bleibt der Offensivspieler ein weiteres Jahr in Leipzig, wenn er dort Stammspieler ist und der Klub sich erneut für die Champions League qualifiziert. Nach drei Toren und vier Assists in den ersten sieben Bundesligaspielen ist Simons aus der Startelf der Leipziger nicht mehr wegzudenken.