Liverpool: Clarkson bleibt bei Aberdeen

Der FC Liverpool und Leighton Clarkson werden getrennte Wege gehen. Wie die Reds offiziell verkünden, schließt sich der 21-jährige Mittelfeldspieler dem FC Aberdeen fest an. In der abgelaufenen Saison war der Youngster bereits an den schottischen Erstligisten verliehen.

Leighton Clarkson has completed a permanent transfer to Aberdeen.



Everyone at #LFC wishes Leighton the best of luck for the future ❤️