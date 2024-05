FC Bayern: Der Plan mit de Ligt & Musiala

Der FC Bayern wird zwei Stammkräfte in der Bundesligapartie gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr) schonen. „Matthijs de Ligt wird noch nicht wieder im Kader sein. Da ist der Plan, dass er am Sonntag wieder ins Training einsteigt. Jamal Musiala wird morgen nicht im Kader sein, da ist der Ablauf genauso“, sagte Trainer Thomas Tuchel auf der heutigen Pressekonferenz.

Anders ist laut dem Übungsleiter der Plan bei zwei anderen Akteuren: „Leroy Sané ist heute im Training und kommt mit nach Stuttgart. Dayot Upamecano wird es heute auch versuchen und dann schauen wir.“ Möglich also, dass das Duo gegen die Schwaben zu einem Einsatz kommt, bevor es nächste Woche Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League zum Halbfinal-Rückspiel zu Real Madrid geht.