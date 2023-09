Inter verlängert mit Erfolgstrainer Inzaghi

Simone Inzaghi und Inter Mailand gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie die Nerazzurri verkünden, hat der Cheftrainer seinen Vertrag vorzeitig bis 2025 verlängert. Das vorherige Arbeitspapier wäre 2024 ausgelaufen.

Unter dem 47-Jährigen, der seit 2021 die Mailänder betreut, spielt Inter zuletzt erfolgreichen Fußball. Zum Ende der Saison 2022/23 stand man im Finale der Champions League und landete in der Serie A auf Platz drei. In der aktuellen Spielzeit steht der Klub an der Tabellenspitze.

Dabei schien es in der vergangenen Saison nach einer zwischenzeitlichen Formkrise der Nerazzurri sogar, als könnte Inzaghi entlassen werden. Unter der Führung ihres Coaches schaffte die Mannschaft es schlussendlich aber, das Ruder herumzureißen.