Jindaoui: LA-Wechsel anders als gedacht

Nader Jindaoui wird bei LA Galaxy doch nicht direkter Teamkollege von Marco Reus. Wie ein Sprecher des MLS-Klubs gegenüber ‚t-online‘ bestätigte, ist der ehemalige Hertha-Profi für Galaxys Farmteam Ventura County FC eingeplant. Die Mannschaft trägt ihre Pflichtspiele in der Nachwuchsliga MLS Next Pro rund 50 Kilometer entfernt von LA in der Kleinstadt Thousand Oaks aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jindaoui hatte seinen Wechsel in die USA vor wenigen Tagen selbst auf seinen Social-Media-Kanälen verkündet. Eine offizielle Bestätigung über die Verpflichtung des 28-Jähriges seitens LA blieb jedoch bisher aus. Jindaoui stand bis zum vergangenen Sommer bei seinem Heimatklub Hertha BSC unter Vertrag. Für die Alte Dame bestritt der Linksfuß insgesamt zwei Pflichtspiele.