Strafe: Sané setzte sich für Mané ein

Leroy Sané hat bei den Verantwortlichen des FC Bayern offenbar ein gutes für Sadio Mané Wort eingelegt. Laut ‚Sport1‘ setzte sich der deutsche Nationalspieler in einem Gespräch mit der Klubführung dafür ein, dass der 31-jährige Offensivspieler mit einer vergleichsweise milden Strafe davonkommt.

Am gestrigen Donnerstag suspendierten die Münchner Mané für das kommende Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) und belegten ihn mit einer Geldstrafe. Mané hatte Sané nach der Partie bei Manchester City (0:3) am Dienstag in der Kabine die Lippe blutig geschlagen.

