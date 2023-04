Bayern suspendiert Mané

Der FC Bayern hat Sadio Mané bestraft. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Münchner den 31-jährigen Angreifer „vorläufig suspendiert“. Vorausgegangen war ein Streit mit Mitspieler Leroy Sané nach dem Champions League-Spiel bei Manchester City (0:3) am Dienstag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei soll Mané den deutschen Nationalspieler ins Gesicht geschlagen haben, sodass Sané an der Lippe blutete. Am heutigen Donnerstagmittag mussten beide zum Rapport erscheinen und nahmen anschließend gemeinsam am Mannschaftstraining teil.

Lese-Tipp

Bayern bedient sich im VfB-Nachwuchs

Update (15:39 Uhr): Mittlerweile haben die Bayern offiziell mitgeteilt, dass Mané im Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr) nicht im Kader stehen wird. Zudem erhält der Senegalese eine Geldstrafe. Grund dafür sei „ein Fehlverhalten nach dem Champions League-Spiel des FC Bayern bei Manchester City“.