Schalke an Schweizer Abwehr-Talent dran

Der FC Schalke 04 könnte auf der Suche nach Verstärkung für die wackelige Defensive in der Schweiz fündig geworden sein. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der Zweitligist an Loïc Lüthi vom FC Winterthur interessiert. Der 21-jährige Innenverteidiger steht in seiner Heimat noch bis 2027 unter Vertrag, folglich müssten die Königsblauen eine Ablöse zahlen.

Lüthi ist seit der Winterpause unumstrittener Stammspieler beim Schweizer Erstligisten, insgesamt kam der Rechtsfuß in der abgelaufenen Spielzeit in 27 Pflichtspielen zum Einsatz. Die Schalker könnten im Werben um das 1,89 Meter große Abwehr-Talent allerdings Konkurrenz erhalten, auch Super League-Meister FC Basel soll Interesse bekunden.