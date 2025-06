Chelsea holt U21-Nationalspieler nach London

Dem FC Chelsea ist es gelungen, ein vielversprechendes Talent zu verpflichten. Dário Essugo wechselt mit sofortiger Wirkung von Sporting zu den Blues. Beim Premier League-Klub aus London erhält der defensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2033. Im vergangenen Jahr ging der 20-Jährige per Leihe für UD Las Palmas seinem Beruf nach.

Dem Vernehmen nach fließen für den Transfer etwas mehr als 22 Millionen Euro nach Lissabon. Für Las Palmas lief Essugo in der abgelaufenen Spielzeit in 27 Ligaspielen auf und sammelte knapp 2000 Spielminuten. Künftig muss sich der achtfache U21-Nationalspieler von Portugal in der britischen Eliteliga beweisen.