Nächster Topklub will Fàbregas

Cesc Fàbregas hat das Interesse vom nächsten großen Klub geweckt. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass Inter Mailand den Spanier als Nachfolger für Simone Inzaghi im Blick hat, sollte es den Trainer zu Al Hilal ziehen. Auch Roberto De Zerbi, Cristian Chivu und Patrick Viera sind mögliche Kandidaten.

Fàbregas ist weiterhin eine der begehrtesten Traineraktien in diesem Sommer. RB Leipzig und Bayer Leverkusen haben sich lange um den 38-Jährigen bemüht. Bislang bleibt Como 1907 aber hart und will sogar mit seinem Übungsleiter verlängern. Die Werkself hat in Erik ten Hag mittlerweile ihren Cheftrainer gefunden.