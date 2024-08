Neuer Klub gefunden: James zurück in Europa

James Rodríguez ist zurück auf der europäischen Fußballbühne. Nach seinem einjährigen Intermezzo in Brasilien wechselt der 33-Jährige noch einmal nach Spanien. Die Dienste des Edeltechnikers sichert sich Rayo Vallecano. Beim Madrider Vorstadtklub unterschreibt Rodríguez einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelfeldspieler wechselt nach einer starken Copa América zurück in die spanische Hauptstadt, wo der Linksfuß bereits von 2014 bis 2020 bei Real Madrid unter Vertrag stand. Beim Südamerika-Turnier sorgte Rodríguez mit sechs Torvorlagen und einem Treffer für Kolumbiens Finaleinzug. Im Endspiel unterlag man Argentinien mit 0:1 nach Verlängerung.

Lese-Tipp

James-Transfer auf der Zielgeraden

Zuletzt stand James in Brasilien beim FC São Paulo unter Vertrag. Mit dem Klub einigte er sich jedoch auf eine Vertragsauflösung. Bei Vallecano tritt der 106-fache Nationalspieler als Gesicht der Offensive in die Fußstapfen von Landsmann Radamel Falcao. Der 38-jährige Stürmer verließ Rayo in diesem Sommer nach insgesamt drei Jahren und zwölf Treffern in 80 Spielen in Richtung Kolumbien zum FC Millonarios.