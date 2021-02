Sturridge in die MLS?

Daniel Sturridge könnte es in die USA ziehen. Laut der ‚Daily Mail‘ hat der ehemalige Liverpool-Stürmer das Interesse mehrerer Klubs aus der Major League Soccer geweckt. Der 1,88 Meter große Angreifer ist derzeit vereinslos – und könnte sich somit sofort einem neuen Verein anschließen, in dessen Liga das Wintertransferfenster noch nicht geschlossen hat.

Sturridge, bis März des vergangenen Jahres bei Trabzonspor aktiv, arbeitete zuletzt individuell an seiner Fitness. Laut der ‚Daily Mail‘ lehnte er Anfragen von Vereinen aus Saudi-Arabien und Ägypten ab. Der 31-Jährige bevorzugte ursprünglich eine Rückkehr in die Premier League. Diese Tür ist seit Mitternacht aber nun geschlossen. Nun steht wohl die nächste Herausforderung an.