Messi kündigt WM-Abschied an

Für Lionel Messi wird das anstehende Spiel im Finale (Sonntag, 16 Uhr) das letzte bei einer Weltmeisterschaft sein. „Ich bin stolz darauf, dass ich meine Zeit bei Weltmeisterschaften mit einem Finale beenden kann. Es ist sehr aufregend. Am Sonntag werde ich sicherlich mein letztes Spiel bei einer WM spielen. Es dauert noch so lange bis zur nächsten und ich glaube nicht, dass ich das noch in mir habe“, zitiert die ‚Marca‘ den argentinischen Superstar, „ich hoffe also auf ein bestmögliches Ende.“

Für Messi ist das aktuelle Turnier in Katar bereits die fünfte Weltmeisterschaft seiner Karriere. Sollte er am Sonntag im Finale auf dem Platz stehen, hätte kein Spieler jemals zuvor mehr WM-Spiele absolviert. Es wäre Messis 26. Einsatz bei einer WM-Endrunde. Seit dem gestrigen 3:0 gegen Kroatien, in dem er erneut bewies, dass er nach wie vor über Weltklasse-Qualitäten verfügt, ist der 35-Jährige mit elf Treffern zudem argentinischer Rekordtorschütze bei Weltmeisterschaften.

