Poulsen schwört Leipzig die Treue

Yussuf Poulsen plant nicht, RB Leipzig in naher Zukunft zu verlassen. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ lässt der 30-Jährige durchblicken: „Ich hatte null Gründe, mich umzuschauen. Für mich hat sich im Vergleich zur Vorsaison nichts verändert. Ich bin in Leipzig zufrieden.“ Zusätzlich stellt der kopfballstarke Stürmer klar: „Leipzig ist in Topf eins der Champions League. Also gibt es nur acht Vereine in Europa, die mir sportlich das Gleiche bieten können. Wenn von denen kein Angebot kommt, brauchen wir nicht zu reden.“

Poulsen war 2013 von Lyngby BK zu den Sachsen gewechselt, die zu diesem Zeitpunkt frisch in die dritte Liga aufgestiegen waren. Seither absolvierte der 85-malige dänische Nationalspieler 399 Pflichtspiele für RB (90 Tore, 66 Vorlagen) und könnte am morgigen Donnerstag im Champions League-Kracher gegen Atlético Madrid (21 Uhr) sein Jubiläum feiern.