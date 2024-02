Vier Jahre Sperre: Pogba reagiert

Paul Pogba hat sich zu seiner Dopingsperre geäußert. In einem Statement lässt der französische Weltmeister von 2018 verlauten: „Ich glaube, dass das Urteil falsch ist. Ich bin untröstlich, dass mir alles, was ich in meiner Karriere aufgebaut habe, genommen wird.“

Am 20. August war der Mittelfeldspieler positiv auf körperfremdes Testosteron getestet worden. Seit Anfang Oktober ist der Profi von Juventus Turin suspendiert und durfte seitdem weder mit der Mannschaft trainieren noch Kontakt zu Vereinsmitgliedern aufnehmen. Pogba beteuert, nie wissentlich gedopt zu haben und legt nun Berufung gegen das Urteil ein.