Bayern gewinnen in Berlin | Note 2 für Radonjic

Herthas Neuzugänge Khedira und Radonjic sahen von der Ersatzbank aus eine rasante erste Halbzeit. Lukebakio scheiterte frei vor Neuer (3.), bevor der bärenstarke Jarstein erst gegen Sané rettete (5.) und anschließend sogar einen Elfmeter von Lewandowski parierte (12.).

In der 21. Minute brachte Coman die Bayern schließlich in Führung und hatte nur drei Zeigerumdrehungen später die Chance zum Doppelpack, fand aber ebenfalls in Jarstein seinen Meister. Doch auch die Hertha kam insbesondere durch Umschaltsituationen weiterhin zu ihren Chancen.

Frischer Wind dank Randonjic

Im zweiten Durchgang schien der FCB zunächst mehr Kontrolle zu erlangen. Durch die Einwechslungen von Guendouzi und Radonjic bekam die Hertha aber nochmal Rückenwind. Insbesondere die Last Minute-Leihgabe aus Marseille gab gleich mal eine Kostprobe ihres Tempos ab.

68': #Radonjić belebt den Flügel spürbar und bedient #Guendouzi, der sich am kurzen Pfosten für den Schuss entscheidet und damit an Neuer hängen bleibt.#BSCFCB I 0:1 I #HaHoHe pic.twitter.com/2GBNrDzEha — Hertha BSC (@HerthaBSC) February 5, 2021

In der 81. Minute feierte dann auch Khedira sein Bundesliga-Comeback und musste mit ansehen, wie Cunha in der 89. Minute frei vor Neuer mit einem ebenso arroganten wie missratenen Lupfer die Chance auf den Ausgleich vergab.

Durch den Dreier bauen die Bayern ihren Vorsprung an der Tabellenspitze vorerst auf zehn Punkte aus. Direkt im Anschluss an die Partie fliegen die Münchner zur Klub-WM nach Katar. Hertha bleibt auch im zweiten Spiel nach der Rückkehr von Dárdai auf die Trainerbank punktlos und somit Tabellen-15.

Tor

0:1 Coman (21.): Süle spielt einen präzisen Seitenwechsel auf Müller, der auf Coman ablegt. Der Franzose zieht nach innen und schießt von der Strafraumkante. Stark fälscht ab, sodass der Ball zur Bogenlampe wird und über Jarstein hinweg ins Tor segelt.

Die Noten zum Spiel

Hertha BSC:

Eingewechselt:

46‘ Alderete (2,5) für Torunarigha

56‘ Guendouzi (2,5) für Darida

63‘ Radonjic (2) für Piatek

81‘ Khedira für Ascacíbar

81‘ Leckie für Lukebakio

FC Bayern:

Eingewechselt:

73‘ Costa für Sané

73‘ Tolisso für Gnabry

86‘ Choupo-Moting für Coman