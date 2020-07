Hyballa entlassen

Peter Hyballa ist nicht länger Trainer von NAC Breda. Wie der niederländische Zweitligist mitteilt, wurde der 44-jährige Deutsche mit sofortiger Wirkung freigestellt. Zuvor war Hyballa mit öffentlicher Kritik an Sportdirektor Tom van den Abbeele aufgefallen.

In Deutschland war Hyballa sehr lange im Nachwuchs tätig. Im Herrenbereich trainierte der gebürtige Bocholter von 2010 bis 2011 den damaligen Zweitligisten Alemannia Aachen.

❌ Peter Hyballa en NAC per direct uit elkaar



Reden voor het vroegtijdig beëindigen van de samenwerking is een verschil van inzicht over de manier waarop de club het aankomende jaar invulling wil geven aan een succesvol seizoen.



ℹ️ https://t.co/dKQiOtaP4p #NACpraat pic.twitter.com/1lB8rJdzJ8