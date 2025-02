Erster Schritt: Roque-Leihe aufgelöst

Der erste Schritt von Vitor Roques Transfer zum brasilianischen Klub Palmeiras ist vollzogen. Wie Betis Sevilla offiziell mitteilt, wurde die ursprünglich bis zum Saisonende datierte Leihe vorzeitig aufgelöst. Roque kehrt damit zunächst einmal zum FC Barcelona zurück.

📣 OFICIAL | El #RealBetis y el @FCBarcelona_es acuerdan resolver la cesión de Vitor Roque ✍️



Suerte en tu nueva etapa, Vitor. — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 28, 2025

Im Anschluss geht es zügig weiter zu Palmeiras. Die Brasilianer überweisen bis zu 30 Millionen Euro Ablöse, aufgeteilt in 25 Millionen Fixbetrag und fünf Millionen Boni. Zudem soll eine Weiterverkaufsbeteiligung Teil des Deals sein. Am heutigen Freitag schließt das Transferfenster in Brasilien, es ist also Eile geboten.