Für die Offensive: Bochum schnappt sich Kwarteng

Moritz-Broni Kwarteng wechselt zum VfL Bochum. Beim Revierklub unterzeichnet der 25-Jährige einen Vertrag bis 2027. Über die Ablösemodalitäten haben die Bochumer und der 1. FC Magdeburg Stillschweigen vereinbart. FT hatte bereits vorab von dem Transfer berichtet.

Bochums Technischer Direktor Marc Lettau sagt: „Mit Moritz-Broni Kwarteng haben wir uns schon seit längerem intensiv beschäftigt, insofern ist es umso schöner, dass der Transfer nun vollzogen werden konnte. Momo ist ein Spieler, der in der abgelaufenen Saison eine enorme Entwicklung genommen und vom Profil her ideal zum Castroper Straßenfußball passt.“

Verstärkung für die Offensive

An der Castroper Straße soll Kwarteng für mehr Torgefahr sorgen. In der abgeschlossenen Saison schossen die Bochumer lediglich 40 Tore. Der flexibel einsetzbare Offensivakteur kommt mit einer Empfehlung von 23 direkten Torbeteiligungen (13 Treffer, zehn Vorlagen) in 43 Einsätzen.