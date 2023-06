Unterschrift morgen: Kwarteng wechselt nach Bochum

Moritz-Broni Kwarteng trägt ab der kommenden Spielzeit das Trikot des VfL Bochum. Wie FT aus dem Umfeld des Spielers erfahren hat, wird der 25-Jährige am morgigen Freitag ein langfristiges Arbeitspapier beim Revierklub unterzeichnen. Die genaue Vertragsdauer entscheidet sich morgen.

Damit setzt sich der VfL nach FT-Infos unter anderem gegen den VfB Stuttgart durch, der ebenfalls Interesse signalisiert hatte. Avancen machten dem flexibel einsetzbaren Offensivspieler auch Klubs aus der polnischen Ekstraklasa. Der von Litchi AG betreute Rechtsfuß setzt seine Karriere stattdessen im Ruhrgebiet fort.

Vertraglich ist Kwarteng noch bis 2024 an den 1. FC Magdeburg gebunden. In der abgeschlossenen Saison stand er für den Zweitligisten 30 Mal auf dem Rasen und war an starken 13 Treffern direkt beteiligt (zehn Tore, drei Vorlagen). Nun darf sich Kwarteng in der Bundesliga beweisen.