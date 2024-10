Klopps RB-Wechsel: Nagelsmann wusste Bescheid

Die Anstellung von Jürgen Klopp als neuer Head of Global Soccer bei Red Bull überraschte viele, Julian Nagelsmann jedoch nicht. Der Bundestrainer erklärte auf Nachfrage der ‚Bild‘, dass er schon seit einiger Zeit Kenntnis über den bevorstehenden Deal hatte: „Oli Mintzlaff hat mich relativ früh informiert, dass das so kommen wird. In erster Linie gratuliere ich ihm zu einem herausragenden Coup. Ich gratuliere auch Jürgen zu einem sehr interessanten Job. Jürgen hat lange im englischen Fußball gearbeitet, da ist es relativ normal, dass es Eigentümer hinter den Klubs gibt, die die Dinge finanzieren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Klopp wünsche Nagelsmann bei seiner neuen Anstellung nur das Beste: „Es ist ein super interessanter Job, den Jürgen mit seiner Art mit viel Leben füllen wird. Es ist für beide Seiten eine Win-win-Situation. Ich habe mich gefreut, eine sehr, sehr gute Sache für beide Seiten.“ Am Mittwoch wurde öffentlich gemacht, dass Klopp ab Januar im RB-Imperium anheuert. Seitdem hält sich hartnäckig ein Gerücht, dass der ehemalige Coach des FC Liverpool sich eine Ausstiegsklausel in den Vertrag hat schreiben lassen, für den Fall, dass ihm der Job des deutschen Bundestrainers angeboten wird. Nagelsmann hält das für eher unwahrscheinlich: „Ich kenne Oli Mintzlaff sehr gut. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Klausel drinsteht. Aber ich frage noch mal nach und dann überlege ich mir, was ich dazu antworte.“