Heidenheim-Krise: Schmidt übt Selbstkritik

Frank Schmidt möchte sich von der aktuellen Ergebniskrise beim 1. FC Heidenheim nicht unterkriegen lassen. Gegenüber ‚sport.de‘ nimmt der Coach des Bundesligisten vor der Partie in den Conference League-Playoffs gegen den FC Kopenhagen am heutigen Donnerstag (21 Uhr) sein Team in die Pflicht: „Es ist meine Bedingung, dass die Mannschaft trotz der letzten Ergebnisse auf jeden Fall mit voller Energie und voller Leidenschaft in dieses Spiel geht. Hier in dem Stadion wird es mit Sicherheit sehr laut werden. Aber wir wissen, was auf uns zukommt und werden eine Mannschaft aufs Feld schicken, die sich wehren kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Heidenheim hat die jüngsten vier Bundesligapartien allesamt verloren und befindet sich als Tabellen-16. mitten im Abstiegskampf. Eine sportlich derart schwierige Phase habe Schmidt in seiner Trainerlaufbahn beim FCH noch nie erlebt. Es sei daher „schon wieder eine große Herausforderung, die ich mit meiner Mannschaft meistern will“. Dabei sei er sich seiner Verantwortung bewusst: „Als Trainer ist es wichtig, den Erfolg der Mannschaft nicht zu verhindern. Ich kann auch über mich selbst lachen und man darf sie dann auch nicht so wichtig nehmen. Fakt ist aber auch: Ein Trainer hat nicht alles richtig gemacht, wenn man so viele Spiele verloren hat.“