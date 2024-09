Real vor VfB-Duell: Bellingham ist zurück

Real Madrid kann im bevorstehenden Champions League-Auftaktmatch gegen den VfB Stuttgart voraussichtlich wieder auf Offensivstar Jude Bellingham und Sechser Aurelien Tchouaméni zurückgreifen. „Wir haben getan, was getan werden kann“, sagte Trainer Carlo Ancelotti über die Genesung des Duos.

„Das Problem ist der zu anspruchsvolle Kalender“, klagte der Real-Coach über die Rahmenbedingungen, „wenn die Verbände nicht anfangen zu begreifen, dass sich Spieler verletzen, weil sie zu viel spielen, dann haben wir ein Problem.“ Durch den neuen Modus der Königsklasse stehen künftig noch mehr Spiele an. Bellingham laborierte an Muskelproblemen, Tchouaméni an einer Fußverletzung.