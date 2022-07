Nach West Ham-Offerte: Kostic Poker wird heißer

Bei Filip Kostic wird ein Abschied von Eintracht Frankfurt immer konkreter. Nachdem West Ham United bei den Adlern am gestrigen Freitag ein offizielles Angebot von rund 15 Millionen Euro für den Flankenspezialisten einreichte, intensivieren die Londoner nun den Kontakt zum 29-Jährigen.

Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, stehen die Hammers mit der Kostic-Seite in konkreten Verhandlungen, um persönliche Vertragsdetails auszuarbeiten. Bevor die Gespräche in die finale Phase eintreten, will West Ham zunächst den Transfer von US Sassuolos Sturmtank Gianluca Scamacca einfädeln.

Bei den Londonern würde Kostic sein Jahresgehalt wohl deutlich anheben können. Frankfurt hofft nach wie vor auf eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags. Das Angebot der Eintracht würde Kostic mit einem kolportierten Jahresgehalt von fünf Millionen Euro zum Topverdiener machen.