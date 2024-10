M’gladbach: Hack „bei knapp hundert Prozent“

Robin Hack sieht sich nach seiner längerfristigen Fußverletzung wieder in der Form, Borussia Mönchengladbach weiterhelfen zu können. „Es war eine lange Zeit und hat schon ein bisschen gebraucht, wieder richtig fit zu werden“, sagt der Offensivspieler gegenüber Transfermarkt.de, „aber ich kann sagen, dass ich jetzt bei knapp hundert Prozent bin und meine Spritzigkeit wiedererlangt habe.“ Bisher wurde Gladbachs Toptorschütze der vergangenen Saison behutsam an sein Leistungspensum herangeführt (fünf Teilzeiteinsätze, verteilt auf 162 Minuten).

Unter der Anzeige geht's weiter

Grundsätzlich hat der Flügelspieler noch Großes vor mit der Borussia. Schon im September betonte Hack, dass er nie an einen Abschied im vergangenen Sommer dachte. Vielmehr kann er sich vorstellen, eine Identifikationsfigur am Niederrhein zu werden: „Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, weil Borussia Mönchengladbach ein Riesenverein ist und es sehr viel Spaß macht, hier zu spielen. Man spürt die Tradition und Reichweite, auch wenn die letzten Jahre nicht so rosig waren. Der Verein hat eine extreme Kraft, und das fühlt sich sehr gut an. Wenn sich eine solche Rolle ergibt – warum nicht?“ Vertraglich gebunden ist der Rechtsfuß noch bis 2027.