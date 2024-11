Köln: Überraschende Vertragsnews zu Keller

Die Wege von Sport-Geschäftsführer Christian Keller und dem 1. FC Köln könnten sich schneller trennen, als bislang erwartet. Denn laut ‚Sport Bild‘ läuft der Vertrag des 45-Jährigen zum 28. Februar 2025, also in drei Monaten, aus. Bestätigen möchte der Verein dies auf Nachfrage jedoch nicht, Präsident Werner Wolf betont stattdessen: „Die Vertragslaufzeiten der Geschäftsführer des 1. FC Köln GmbH und Co. KGaA unterliegen der Verschwiegenheitspflicht.“ Keller übernahm das Amt im April 2022, als der Klub kurz vor der Qualifikation für den Europapokal stand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einer soliden Folgesaison, die man auf dem elften Platz beendete, versank man in der vergangenen Saison im Tabellenkeller und stieg sportlich verdient zum siebten Mal in die 2. Bundesliga ab. Darunter litt Kellers Ruf, der den Klub zwar wirtschaftlich konsolidieren konnte, im Gegenzug allerdings viele Leistungsträger verkaufte und es nicht schaffte, diese adäquat zu ersetzen. Auch die aktuelle Transfersperre hat der gebürtige Regensburgers mitzuverantworten. Im Winter-Transferfenster ist der FC wieder handlungsfähig, dann wird Keller nochmal zeigen können, ob er die Domstädter wirklich gezielt verstärken kann.