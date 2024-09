Atlético: Gallagher wehrt sich gegen Chelsea-Vorwurf

Conor Gallagher wehrt sich gegen Behauptungen seines Ex-Vereins FC Chelsea, dass er an Atlético Madrid verkauft wurde, da er nicht gut genug sei, um für die Blues unter dem neuen Trainer Enzo Maresca zu spielen. Auf einer Pressekonferenz der englischen Nationalmannschaft vor dem Nations League-Spiel gegen Irland (Samstag, 18 Uhr) betonte der 24-Jährige, dass diese Behauptung nicht stimmt: „Ich persönlich glaube nicht, dass das wahr ist. Ich denke, dass ich letzte Saison eine gute Saison bei Chelsea hatte und man konnte sehen, dass Mauricio Pochettino mich in jedem Spiel einsetzte und sein Vertrauen in mich zeigte. Und die Fans wussten zu schätzen, was ich auf dem Spielfeld geleistet habe.“

In der vergangenen Saison stand das Eigengewächs der Blues in 50 Pflichtspielen für den Klub auf dem Platz, war unumstrittener Stammspieler. Im Laufe der Spielzeit ließ der 18-fache englische Nationalspieler jedoch durchblicken, dass er seinen Vertrag bei Chelsea eher nicht verlängern werde. Daraufhin kam es zu einem „hässlichen Zerwürfnis mit dem Klub“, wie der ‚Mirror‘ es formuliert. „Offensichtlich passieren im Fußball Dinge. Ich habe Chelsea verlassen, aber ich blicke auf alle meine Erinnerungen zurück und bin wirklich froh, dass ich für die paar Jahre, die ich dort gespielt habe, spielen konnte. Der Traum ging in Erfüllung. Der Traum wurde wahr. Ich bin also sehr glücklich“, so Gallagher.