Ighalo unterschreibt in der Wüste

Der Wechsel von Odion Ighalo zu Al-Shabab ist in trockenen Tüchern. Wie der Klub aus Saudi-Arabien offiziell bestätigt, hat der nigerianische Stürmer einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschrieben.

Ighalo lief im vergangenen Jahr als Leihspieler für Manchester United auf und sammelte in 23 Pflichtspielen sechs Torbeteiligungen. Bei seinem eigentlichen Arbeitgeber Shanghai Shenhua stand der 31-Jährige noch bis Ende dieses Jahres unter Vertrag.

✔️ Al Shabab has been signed with the Nigerian 🇳🇬🦅 Odion Ighalo @ighalojude (Ex. Man United striker) for a two and a half years.#Alshabab #ShababFC pic.twitter.com/1S5VvhnXgg