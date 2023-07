Wegen Sánchez: Spurs mit Moskau einig

Spartak Moskau ist im Weben um Davinson Sánchez offenbar der Durchbruch gelungen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der russische Erstligist mit Tottenham Hotspur auf eine zwölf Millionen schwere Ablöse inklusive Boni verständigt. ‚The Athletic‘ zufolge liegt die Bezahlung in Höhe von 15 Millionen Euro. Nun liege es an dem Innenverteidiger selbst, einem Transfer nach Moskau zuzustimmen.

Spartak setzt sich demzufolge gegen prominente Konkurrenz durch. Auch die PSV Eindhoven war an einer Verpflichtung des 27-jährigen Kolumbianers interessiert, Galatasaray hatte dem Vernehmen nach neun Millionen Euro für Sánchez geboten. Vertraglich ist der 54-fache Nationalspieler, für den die Spurs 2017 42 Millionen auf den Tisch gelegt hatten, noch für ein Jahr an den Premier League-Klub gebunden. Um einen ablösefreien Abgang im kommenden Sommer zu verhindern, peilen die Londoner einen Verkauf an.

