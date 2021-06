Verschossener Elfmeter: Ukraine zittert sich zum Sieg

Durch einen Doppelschlag in der ersten Hälfte stellte die Ukraine die Weichen früh auf Sieg, musste zum Schluss aber doch noch zittern. Zu Beginn präsentierten sich die Gelb-Blauen als eine Nummer zu groß für Nordmazedonien, in der 29. Minute traf Andrey Yarmolenko folgerichtig nach einer verlängerten Ecke zur verdienten Führung. Bereits fünf Minuten später legte Roman Yaremchuk den zweiten Treffer nach. Kurz darauf erzielte Altstar Goran Pandev zwar den vermeintlichen Anschlusstreffer für die Nordmazedonier, der jedoch zurecht abgepfiffen wurde.

In Halbzeit zwei präsentierte sich Nordmazedonien dann aber deutlich zielstrebiger, während die Ukraine das Tempo aus Hälfte eins nicht halten konnte. In der 57. Spielminute gelang nach einem Elfmeternachschuss durch Ezgjan Alioski schließlich doch der Anschlusstreffer. In einem im weiteren Verlauf ausgeglichenen Spiel verpasste es Nordmazedonien jedoch, sich weitere hochkarätige Chancen zu erarbeiten. So blieb auch ein verschossener Handelfmeter in der 84. Minute vom Ukrainer Ruslan Malinovskyi letztlich unbestraft.