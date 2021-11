Atlético mit Verletzungssorgen: Schlägt jetzt Cunhas Stunde?

137 Minuten, verteilt auf acht Einsätze, waren Matheus Cunha bisher in La Liga vergönnt. Der Neuzugang von Hertha BSC traf einmal, konnte aber noch keine Duftmarke in Spanien hinterlassen. Die Chance, sich in den Vordergrund zu spielen, ist jetzt aber zum Greifen nah.

João Félix hat einen Schlag abbekommen und fällt für das Ligaspiel am Samstag gegen CA Osasuna (18:30 Uhr) aller Voraussicht nach aus. Auch für das anstehende Champions League-Spiel gegen den AC Mailand ist der 22-jährige Portugiese fraglich. Gegen die Rossoneri wird dann zudem Antoine Griezmann (30) rotgesperrt fehlen.

„Cunha wartet sehnsüchtig auf seinen Moment“, schreibt die ‚as‘. Dieser wird nun wohl endlich kommen. Zumal der 22-jährige Edeltechniker jede Menge Rückenwind von der brasilianischen Nationalmannschaft mitbringt. Dort stand er im Topspiel gegen Argentinien (0:0) am Mittwoch in der Startelf der Seleção. So soll es nun auch bei Atlético weitergehen.