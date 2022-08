Wolfsburg: Vranckx zum Spottpreis weg?

Der VfL Wolfsburg will sich offenbar mit einer moderaten Ablösesumme für Aster Vranckx (19) zufriedengeben. Wie ‚Sky‘ berichtet, liegt die Schmerzgrenze der Niedersachsen bei sechs Millionen Euro. Vor einigen Tagen wurden in Italien, das mögliche Ziel des belgischen Mittelfeldspielers, noch 20 Millionen Euro gehandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fakt ist: Vranckx will den VfL unbedingt verlassen, der VfL wiederum seinem stagnierendem Talent keine Steine in den Weg legen. Laut ‚Sky‘ ist man in der Autostadt von Vranckx‘ jüngster Entwicklung enttäuscht. Eine hohe Ablöse lässt sich unter diesen Umständen wohl nicht mehr erzielen, obwohl der Vertrag noch bis 2025 datiert ist.