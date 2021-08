Noch schneller als sein Bruder: Jobe Bellingham vor Profi-Debüt

29 Bundesligapartien, Champions League-Viertelfinale, EM-Teilnahme mit Vize-Europameister England – wie viele andere 18-Jährige können vergleichbare Meriten vorweisen, wie sie Borussia Dortmunds Toptalent Jude Bellingham schon sammeln durfte?

Nicht allzu viele – aber in drei Jahren vielleicht sogar ein naher Verwandter des jungen Mittelfeldspielers. In der Familie Bellingham muss einfach unfassbares Ballsporttalent schlummern, denn inzwischen klopft auch Judes kleiner Bruder Jobe an die Tür zum Profi-Fußball.

Schneller als Jude?

Im Alter von gerade einmal 15 Jahren und 321 Tagen stand der Teenager am gestrigen Dienstag im Kader von Birmingham City für die EFL Cup-Partie gegen den Viertligisten Colchester United. Zum Einsatz kam der kleine Bellingham beim 1:0 der Blues nicht – doch noch immer kann er den Vereinsaltersrekord seines Bruders brechen. Der war bei seinem Profi-Debüt 16 Jahre und 38 Tage alt.

Und natürlich – wie sollte es anders sein – kursierten schon erste Berichte, dass Jobe Jude in nicht allzu ferner Zukunft ins Ruhrgebiet folgen könnte. „Das wäre mein absoluter Traum“, antwortete der Ältere der beiden Brüder neulich auf entsprechende ‚Sky‘-Nachfrage, schränkte aber umgehend ein: „Es liegt an ihm.“

Familienvereinigung?

Auch auf BVB-Seite wurde schon das Wort zu einer möglichen Familienvereinigung ergriffen. „Wir hätten da nichts gegen“, sagte Edin Terzic, als er noch den Cheftrainerposten inne hatte, „man muss nur sehen, ob es der richtige Schritt zur richtigen Zeit ist.“

Abwarten. Theoretisch könnte der Jüngere der beiden Bellinghams, der im Gegensatz zu seinem Bruder über die Flügel kommt, sein Profi-Debüt auch beim BVB feiern und die nächsten Schritte erst noch im hervorragenden Dortmunder Nachwuchs machen. Ob das ratsam ist, wird die Familie Bellingham entscheiden.