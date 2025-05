Überraschungslösung perfekt: Muslic wird Schalke-Trainer

Der FC Schalke 04 stellt Miron Muslic als neuen Cheftrainer vor. Der Nachfolger des im Saisonendspurt entlassenen Kees van Wonderen unterschreibt in Gelsenkirchen ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier.

Zuletzt war der Österreicher auf der Insel für Plymouth Argyle aktiv. Den englischen Vertreter hatte Muslic im Winter auf dem letzten Tabellenplatz übernommen und konnte ihn nicht vor dem Abstieg in die dritte Liga retten. Dem Vernehmen zahlt Königsblau rund 700.000 Euro, um den 42-Jährigen aus seinem bis 2028 datierten Vertrag loszueisen.

Muslics Anstellung kommt durchaus überraschend, wollte Schalke doch ursprünglich einen Übungsleiter engagieren, der mit den Gegebenheiten in Deutschlands Unterhaus vertraut ist – der in Bosnien und Herzegowina geborene neue Coach kann etwaige Erfahrungen jedoch nicht vorweisen.

„Miron hat uns mit seiner Fach- und Vermittlungskompetenz überzeugt. Er ist in der Lage, Gruppen zu begeistern und hat auf sowie neben dem Platz eine klar erkennbare Handschrift“, so Frank Baumann zum neuen Mann an der Seitenlinie.