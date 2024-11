Vier Schlüsselspieler: Barça arbeitet an Verlängerungen

Bei Ausnahmetalent Pedri sind die Verhandlungen offenbar am weitesten fortgeschritten. Der 21-Jährige gehört zum absoluten Stammpersonal und stand bislang in jedem Spiel der laufenden Saison für die Blaugrana auf dem Rasen. Pedris aktueller Kontrakt läuft noch bis 2026.

Im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘ bestätigt Barça-Sportdirektor Deco, dass die Gespräche mit dem Mittelfeld-Ass kurz vor dem Abschluss seien. „Pedris Vertragsverlängerung wird passieren, weil er bei Barça erfolgreich sein will. Er will hier Geschichte schreiben. Wir konzentrieren uns darauf, in dieser Saison Titel zu gewinnen, aber auch darauf, die Zukunft von Schlüsselspielern zu sichern, und Pedri ist einer von ihnen“, so der 47-Jährige.

Nicht so weit fortgeschritten sind die Gespräche dagegen mit Edeltechniker Gavi, doch auch beim 20-jährigen Supertalent ist der Portugiese guter Dinge: „Ich kann mir gut vorstellen, dass Gavi einen neuen Vertrag bei uns unterschreibt, ganz sicher. Gavi verkörpert alles, was Barça ausmacht. Er ist ein besonderer Spieler. Er ist erst 20, aber es sieht aus, als wäre er 26 oder 27. Wenn ein Spieler bleiben will, dann wird er auch bleiben.“ Auch Gavis aktueller Vertrag bei den Katalanen ist bis 2026 datiert.

Lose Gespräche mit Araújo und de Jong

Obwohl er immer wieder vom Verletzungspech heimgesucht wird, soll auch Innenverteidiger Ronald Araújo (25) langfristig an den aktuellen La Liga-Tabellenführer gebunden werden. „Ich kann mir vorstellen, dass Ronald Teil dessen sein möchte, was hier entsteht. Ein Barça, das um alle Titel kämpfen wird, ein Barça das gewinnt“, erklärt Deco gegenüber der Sportzeitung.

Letzter Mann im Bunde ist Frenkie de Jong (27). Die Gespräche mit dem zentralen Mittelfeldspieler seien zwar im Gange, ein Abschluss der Verhandlungen könne sich jedoch in die Länge ziehen. „Im Fall von Frenkie ist es ein normales Verfahren. Wir haben einen Spieler, der Qualität hat, der in einem guten Alter ist, der viel beitragen kann, und im Rahmen dessen, was getan werden kann, arbeiten wir an einer Verlängerung“, deutet der Sportdirektor bei der ‚Mundo Deportivo‘ an.

Da auch Araújos und de Jongs Arbeitspapier 2026 auslaufen, wäre eine Verlängerung mit diesen Schlüsselspielern für die Katalanen nicht nur sportlich wichtig, sondern auch finanziell. Ablösefreie Abgänge in dieser Größenordnung kann sich das wirtschaftlich angeschlagene Barcelona eigentlich nicht erlauben.