UEFA sperrt Albanien-Spieler

Mirlind Daku ist vom europäischen Fußballverband für zwei Partien gesperrt worden. Wie die ‚UEFA‘ bekanntgibt, resultiert die Sanktion aus dem Fehlverhalten des 26-Jährigen im Anschluss an die Partie gegen Kroatien (2:2) am vergangenen Mittwoch. Der Spieler habe mithilfe eines Megafons in Richtung der eigenen Fans „provokative Botschaften verbreitet, die nicht zu einer Sportveranstaltung passen“.

Mit seinen Äußerungen habe Daku „den Fußball in Verruf gebracht“ und den Sport dazu genutzt, um „Botschaften nicht-sportlicher Natur zu vermitteln“. Der Mittelstürmer wird das abschließende Gruppenspiel der Albaner gegen Spanien am Montagabend (21 Uhr) verpassen und wäre auch in einem möglichen Achtelfinale noch gesperrt. Der albanische Verband muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro zahlen.