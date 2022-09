Olympiakos holt Bakambu

Olympiakos Piräus hat sich die Dienste von Cédric Bakambu gesichert. Der kongolesische Stürmer kommt von Olympique Marseille und bindet sich an den griechischen Meister. Über die Vertragsmodalitäten macht Olympiakos keine Angaben.

In Marseille hatte der 31-Jährige keine Zukunft mehr, da er durch die Verpflichtungen von Alexis Sánchez (33) und Luis Suárez (24) ins Hintertreffen geraten war. Beim FC Villarreal verbrachte Bakambu zuvor seine erfolgreichste Zeit, bevor er dem Ruf des Geldes folgte und sich dem chinesischen Team Bejing Guoan anschloss. Nach vier Jahren in China kehrte der Rechtsfuß im vergangenen Wintertransferfenster nach Europa zurück. In Griechenland trifft der Kongolese unter anderem auf James Rodríguez (31) und Marcelo (34).