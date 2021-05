Die FT-Topelf der Neuzugänge 20/21

Der Top-Transfer der abgelaufenen Saison

Mit Jude Bellingham hat Borussia Dortmund nicht nur einen vielversprechenden Transfer für die Zukunft getätigt, sondern nachweislich eine sofortige Verstärkung geholt. Der 17-Jährige wurde für 23 Millionen Euro von Birmingham City verpflichtet – eine echte Hausnummer. Doch Bellingham lieferte den Beweis dafür, dass er diese Summe wert ist.

Wettbewerbsübergreifend lief Bellingham in 46 Partien für die Borussia auf. Vier Treffer und vier Assists unterstreichen seine Qualitäten in der Offensive. Die Kernaufgabe des Teenagers war jedoch, im Mittelfeld die Fäden zu ziehen und dem kam er auch konstant nach.

Seine herausragende Saison in der Bundesliga krönte das Megatalent mit starken Leistungen in der Champions League. Zusätzlich debütierte Bellingham für die englische Nationalmannschaft und ist im erweiterten Kader der Three Lions für die anstehende Europameisterschaft.

Die FT-Topelf