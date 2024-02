Reus spricht über BVB-Zukunft – EM-Traum lebt

Marco Reus blickt auch wenige Monate vor seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund gelassen in die Zukunft. „Ich bin da relativ relaxt“, so die BVB-Legende bei einem Werbedreh gegenüber der ‚Bild‘, „ich muss gucken, was der Verein will, was ich will und wenn ich der Meinung bin, dass ich der Mannschaft nicht helfen kann, dann kommt der Schritt schon von mir allein. Aber ich habe ein gutes Gefühl und bin froh, dass ich so fit bin.“

Ob es zu einer weiteren Verlängerung kommt, steht in den Sternen. Ebenso, ob sich Reus in den kommenden Wochen für eine Teilnahme an der Europameisterschaft empfehlen kann. Er will es auf jeden Fall probieren: „Das wäre mein letztes Turnier und im Heimatland auch noch. Das ist etwas ganz Besonderes. Dementsprechend versuche ich, mich dem Bundestrainer anzubieten, mit eigenen Leistungen voranzugehen und ihm die Auswahl im Sommer so schwer wie möglich zu machen.“ Klar ist aber: Der 34-Jährige ist nicht mehr der Hauptdarsteller in Dortmunds Offensive und dürfte nur noch Außenseiterchancen auf eine EM-Teilnahme haben.