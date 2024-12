FCK: Opoku-Wechsel ins Wasser gefallen

Eigentlich stand der Wechsel von Aaron Opoku vom 1. FC Kaiserslautern in die MLS zu St. Louis kurz vor dem Abschluss, doch nun erfolgt die Kehrtwende. Der ‚Bild‘ zufolge ist der Wintertransfer des gebürtigen Hamburgers überraschend geplatzt. Ein Grund: Die Zeit, den Transfer zu finalisieren, reicht nicht mehr aus.

Die Roten Teufel wollten den Deal erst nach ihrem letzten Spiel des Jahres am Sonntag (13:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln final eintüten. Da Opoku allerdings spätestens am Freitag bei seinem neuen Klub in den USA registriert sein müsste und auch eine etwaige Arbeitserlaubnis noch etliche Wochen auf sich warten lassen würde, ist der Wechsel gescheitert. Der Vertrag des 25-Jährigen in Kaiserslautern läuft im Sommer aus, womöglich wird der Offensivspieler dann ablösefrei in die MLS wechseln.