Eberl bestätigt: RB Leipzig will Simons halten

Sieben Torbeteiligungen in sechs Spielen – Xavi Simons ist schon jetzt absoluter Leistungsträger bei RB Leipzig. Kein Wunder also, dass die Sachsen den 20-jährigen Offensivspieler, der bis zum Saisonende von Paris St. Germain ausgeliehen ist, gerne länger halten möchten.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Klar haben wir die Intention, das im besten Fall zu verlängern“, erklärt Geschäftsführer Sport Max Eberl dem ‚kicker‘, „Xavi hat einen sehr guten Start hingelegt, und er hat gerade einen sehr guten Lauf.“ Bei RB gibt es also Hoffnung auf einen Simons-Verbleib, selbst wenn man keine Kaufoption auf den niederländischen Nationalspieler besitzt.

Lese-Tipp

Hernández schwärmt von PSG

„Wir binden ihn glaube ich gerade emotional an RB Leipzig. Er identifiziert sich mit uns, mit der Mannschaft und dem Klub“, so Eberl, „wir versuchen im Sommer 2024 zu erwirken, dass er länger bei uns ist.“ Grundvoraussetzung dafür ist aber, dass PSG mitspielt. Bis 2027 steht Simons in der französischen Hauptstadt unter Vertrag.