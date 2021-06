12 Millionen: VfB mischt bei Karlsson mit

Der VfB Stuttgart reiht sich laut schwedischen Medienberichten in die Interessentenliste für Jesper Karlsson ein. ‚FotbollDirekt‘ zufolge ist der Bundesligist einer von mehreren Vereinen, die ein Auge auf den variablen Offensivspieler geworfen haben.

Die bereits in der Vergangenheit interessierten Klubs aus Neapel, Krasnodar, Bologna, Valencia und Metz seien weiterhin an Karlsson dran. Der 22-Jährige ist vertraglich noch bis 2025 an AZ Alkmaar gebunden. Die Niederländer fordern zwölf Millionen Euro Ablöse.

Karlsson kam in der abgelaufenen Saison zu 32 Ligaeinsätzen (elf Tore, neun Assists), in der Regel über die linke Außenbahn. Einsetzbar ist der schnelle Rechtsfuß aber auch auf der gegenüberliegenden Seite und im Sturmzentrum.

In Stuttgart könnte der dreimalige schwedische Nationalspieler den Abgang von Nicolás González auffangen, der über 20 Millionen Euro in die Kassen spülen würde und vom AC Florenz sowie Brighton & Hove Albion umworben wird.