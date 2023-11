Leipzig: Gulácsi will Situation überdenken

Péter Gulácsi macht sich Gedanken um seine Zukunft bei RB Leipzig. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will der 33-jährige Schlussmann zunächst einmal die Saison bei den Sachsen beenden und anschließend die „Situation überdenken“.

Hintergrund ist der veränderte Status. Seit seiner Genesung muss sich Gulácsi hinter Janis Blaswich (32) anstellen, der in Abwesenheit des Ungarn überzeugte und sogar den Sprung in den DFB-Kader schaffte. Vertraglich ist Gulácsi noch bis 2025 an Leipzig gebunden.