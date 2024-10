HSV: Baumgart über wichtige Personalentscheidungen

Steffen Baumgart hat zu aktuell wichtigen Personalfragen des Hamburger SV Stellung bezogen. In einer Medienrunde vor dem anstehenden Spitzenspiel gegen den 1. FC Magdeburg (Sonntag, 13:30 Uhr) spricht der 52-Jährige unter anderem über die Möglichkeiten, den Ausfall von Topstürmer Robert Glatzel zu kompensieren: „Komplett und eins zu eins werden wir einen Robert Glatzel in seiner zuletzt gezeigten Verfassung nicht ersetzen können, das müssen wir anders auffangen. Das ist jetzt unsere Aufgabe, und diese Lösungen gehen wir jetzt an. Wir vertrauen den Jungs, die hier sind, wir haben Davie Selke und Ransford Königsdörffer, und wir haben auch unsere jungen Angreifer wie Otto Stange oder Omar Sillah.“

Zudem ist bei der Torwartfrage mit einer kurzfristigen Entscheidung zu rechnen. „Daniel Heuer Fernandes ist jetzt wieder ins Training eingestiegen, nachdem er zuvor verletzt gefehlt hatte und nicht wie geplant spielen konnte. In dieser Phase hat es Matheo Raab sehr gut gemacht, und er war ja auch eigentlich zu Beginn der Saison im Tor eingeplant. Erst einmal muss Ferro die beiden Hauptbelastungstage gut wegstecken, dann schauen wir uns alles in Ruhe an und werden am Freitag oder spätestens Sonnabend bewerten“, so Baumgart. Gleiches gilt für Neuzugang Lucas Perrin. Immerhin ist der bisher verletzte Innenverteidiger in „dem körperlichen Zustand, dass er einsatzbereit ist.“