Salzburg verleiht Nene

RB Salzburg verleiht Dorgeles Nene (19) bis Saisonende an den österreichischen Erstligisten SV Ried. Für Kooperationsteam FC Liefering verbuchte der Außenstürmer in dieser Spielzeit 15 Scorerpunkte (acht Tore, sieben Assists) in 16 Zweitligapartien.

