Leicester - Liverpool: So könnt ihr das Spitzenspiel der Premier League live sehen

Im Spitzenspiel der Premier League kämpfen der FC Liverpool und Leicester City darum, den Anschluss an Tabellenführer Manchester City zu halten. Liverpool schwächelte zuletzt in der Liga: An den beiden vorherigen Spieltagen verloren die Reds gegen Brighton und City. Leicester spielte am zurückliegenden Spieltag 0:0 gegen die Wolverhampton Wanderers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Liverpool gegen Leicester live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen Liverpool und Leicester findet am Samstag, den 13. Februar statt. Der Anstoß im King Power Stadium ist planmäßig um 13:30 Uhr. Der Bezahlsender Sky zeigt die Partie live. Die Übertragung beginnt um 13:20 Uhr. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online über Sky Go streamen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen den Reds und den Foxes weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.