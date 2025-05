Eintracht-Boss erklärt den Plan mit Uzun

Can Uzun spielte in seiner ersten Saison für Eintracht Frankfurt noch nicht die erhoffte Rolle, die ihm bei seinem Wechsel im vergangenen Sommer zugetraut wurde. SGE-Sportvorstand Markus Krösche sieht allerdings keinen Grund zur Beunruhigung und betont in einer Medienrunde, dass bei dem Youngster alles weiterhin nach Plan verläuft: „Ich verstehe die Aufmerksamkeit des Umfelds. Und er ist ja auch mit sehr viel Hype von Nürnberg hierhergekommen. Er war in der zweiten Liga einer der herausragenden Akteure. Die Aufregung ist normal. Aber der Junge ist gerade 19 Jahre alt und hat bei uns eine sehr gute Saison gespielt.“

Der türkische Nationalspieler stand zwar in 31 Pflichtspielen für die Hessen auf dem Platz, war dabei aber häufig nur Einwechselspieler und sammelte wenige Minuten. Mit fünf Toren und drei Vorlagen ließ der Spielmacher seine Fähigkeiten aber immer wieder aufblitzen. Auch Krösche erwartet noch Großes von Uzun und räumt dem Toptalent aus der Jugend des 1. FC Nürnberg Zeit ein: „Wir haben immer einen Dreijahresplan, wenn wir junge Spieler hohen. Im ersten Jahr ankommen; im zweiten Jahr performen; im dritten Jahr auf dem Peak sein.“