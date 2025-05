Wagner-Ersatz: Hübner wechselt zum DFB

Bereits seit einigen Tagen schien der Wechsel beschlossene Sache, nun macht der DFB die Verpflichtung von Benjamin Hübner offiziell. Der 35-Jährige wechselt von der TSG Hoffenheim, wo er als Assistent von Coach Christian Ilzer fungiert, ins Trainerteam der deutschen Nationalmannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort tritt Hübner die Nachfolge von Sandro Wagner an, der den DFB auf eigenen Wunsch nach dem Final Four der Nations League verlässt, um einen Cheftrainerposten in der Bundesliga zu übernehmen. Der neue Co-Trainer unterschreibt beim Verband einen Vertrag bis 2028.

„Benjamin Hübner hat neben den nachgewiesenen Qualitäten als Co-Trainer dank seiner langjährigen Profi-Erfahrung einen guten Blick auch für die Belange der Spieler. Das ist wichtig, und das Vertrauen zwischen ihm und Julian ist wegen ihrer erfolgreichen gemeinsamen Zeit in Hoffenheim sehr groß. Wir freuen uns auf Benjamin, er hat Andreas Rettig und mich in den Gesprächen, die wir mit ihm geführt haben, absolut überzeugt“, lässt sich DFB-Sportdirektor Rudi Völler zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hübner tritt seine neue Stelle im Spätsommer an und trifft dort auf seinen alten Trainer aus gemeinsamen Tagen bei der TSG: „Für die Nationalmannschaft arbeiten zu dürfen, ist eine große Ehre. Ich freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben im Trainerteam. Unter Julian Nagelsmann hatte ich meine erfolgreichste Zeit in Hoffenheim, sie hat mich als Spieler, aber auch für meinen späteren Job als Co-Trainer stark geprägt. Daher freue ich mich sehr, dass es im September mit der Mannschaft auf dem Platz losgeht, und natürlich auf die WM im kommenden Jahr, für die wir alles geben werden.“